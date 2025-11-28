В Оше остановили снос домов у рынка «Тешик-Таш» после поручения президента

В Оше приостановили снос жилых домов вокруг рынка «Тешик-Таш». Решение принято по поручению президента Кыргызстана, сообщили в мэрии города.

Первый вице-мэр Адилет Шаршеналы выехал на место, встретился с жителями и провел разъяснительную работу. По данным мэрии, кровлю одного из уже поврежденных домов восстановят за счет муниципалитета.

При этом городские власти подчеркнули, что не инициировали снос. Участки в этой зоне передали в частную собственность гражданину Н. Шырдакову решением Ошской городской администрации еще в 1999 году.

В этом году Ошское межрайонное управление по контролю за землей и водой обратилось в суд с требованием отменить постановление 1999 года. Областной административный суд удовлетворил иск и отменил решение о передаче участка в собственность.

Однако Н. Шырдаков не согласился с вердиктом, и дело сейчас рассматривает вторая инстанция.