Зять экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева назначен акимом Ноокатского района

Главой государственной администрации Ноокатского района Ошской области назначен Данияр Шейшеканов. Об этом сообщила пресс-служба полпредства. Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.

Новый аким был представлен активу района сегодня. Глава Ошской области Элчибек Жантаев пожелал Данияру Шейшеканову успехов и обозначил ряд первоочередных задач.

Известно, что ранее Данияр Шейшеканов работал экспертом сектора по взаимодействию с судебными и прокурорскими органами в администрации президента.

Также известно, что Данияр Шейшеканов является супругом Назгуль Тюлеевой — дочери экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева. Назгуль Тюлеева занимает должность генерального директора торгового центра «ГУМ» и руководит проектом Old Bishkek.