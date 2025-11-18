22:56
Заседание Совета глав правительств стран ШОС. Подписан ряд документов

По итогам очередного заседания Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в Москве подписан ряд документов и решений. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Подписанные документы:

  • совместное коммюнике по итогам 24-го заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств — членов ШОС;
  • решение Совета глав правительств (премьер-министров) о внесении изменений в Положение о денежном содержании, гарантиях и компенсациях должностных лиц постоянно действующих органов ШОС;
  • решение о бюджете ШОС на 2026 год;
  • решение о финансовом отчете ШОС по исполнению бюджета организации за 2024 год;
  • решение о внесении изменений в финансовые правила ШОС;
  • решение о докладе комиссии по проведению внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности постоянно действующих органов ШОС;
  • решение об отчете Секретариата ШОС о мероприятиях и заседаниях, проведенных в рамках реализации программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств — членов организации;
  • решение о плане мероприятий по реализации Концепции взаимодействия железнодорожных администраций (железных дорог) государств — членов ШОС до 2027 года;
  • решение о дорожной карте по развитию сотрудничества между государствами — членами ШОС в области социального развития и защиты на 2026-2028 годы;
  • протокол о внесении изменения в соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС от 1 декабря 2017 года.
