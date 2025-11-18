17:03
Адылбек Касымалиев принял участие в заседании Совета глав правительств ШОС

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в 24-м заседании Совета глав правительств государств ШОС, прошедшем в узком составе. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Фото кабмина. Адылбек Касымалиев принял участие в заседании Совета глав правительств ШОС

Перед началом заседания главы делегаций встретились с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, после состоялось традиционное общее фотографирование.

На встрече в узком составе руководители правительств и делегаций обсудили ключевые вопросы многопрофильного сотрудничества в рамках ШОС. Участники обменялись мнениями по текущим вызовам глобальной экономики и обозначили возможные пути укрепления многосторонней интеграции.

Фото кабмина. Адылбек Касымалиев принял участие в заседании Совета глав правительств ШОС

Особое внимание уделили углублению внутриплощадочного взаимодействия, в том числе развитию общих экономических инструментов и созданию условий для более тесных связей между государствами в различных секторах.
