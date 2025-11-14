В Бишкеке наградили победителей конкурса «Самый лучший айыл окмоту»

В администрации президента состоялась церемония награждения победителей общегосударственного конкурса на звание «Самый лучший айыл окмоту». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, конкурс с призовым фондом в 12 миллионов сомов проводился среди двух категорий айыл окмоту — расположенных в высокогорных, приграничных районах и остальные.

Победителями конкурса среди айыл окмоту в высокогорных и приграничных районах стали:

I место — айыл окмоту аймака Суу-Башы Баткенской области с призом в 3 миллиона сомов;

II место — айыл окмоту аймака Кашка-Суу Чон-Алайского района Ошской области с призом в 2 миллиона сомов;

III место — айыл окмоту аймака Каныш-Кыя Чаткальского района Джалал-Абадской области с призом в 1 миллион сомов.

Победителями конкурса среди остальных айыл окмоту стали:

I место — айыл окмоту аймака Иссык-Куль Тюпского района Иссык-Кульской области с призом в 3 миллиона сомов;

II место — айыл окмоту аймака Достук Аламединского района Чуйской области с призом в 2 миллиона сомов;

III место — айыл окмоту аймака Сайдыкум, Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области с призом в 1 миллион сомов.

Критерии оценки конкурса охватывали ключевые социально-экономические направления. При оценке учитывались достижения в обеспечении населения чистой питьевой водой, поддержании общественного порядка, благоустройстве и озеленении, снижении уровня бедности, организации культурных, развлекательных и спортивных мероприятий, развитии предпринимательства, эффективном управлении муниципальной собственностью, привлечении инвестиций, рациональном использовании финансовых средств и других показателях.