Госцентру по регистрации авто построят новое здание в Аламединском районе

14 ноября дан старт строительству нового многофункционального здания Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава при управлении делами президента.
Как сообщили в ведомстве, комплекс будет возведен в Аламединском районе в селе Кара-Жыгач.
Отмечается, что в центре будут объединены все ключевые направления деятельности:
- центральный аппарат;
- зоны приема граждан;
- подразделения по приему теоретических экзаменов;
- автодромы для проведения практических экзаменов по всем категориям;
- службы регистрации транспортных средств и водительского состава;
- учебные заведения, осуществляющие подготовку кандидатов в водители.
Отмечается, что новая инфраструктура позволит обеспечить работу по принципу «единого окна» и полностью перейти к цифровому формату обслуживания.
В составе комплекса также предусмотрены многоуровневая парковка, столовая и кафе, нотариальные услуги, коммерческие сервисы для граждан.
Бюджет и сроки реализации проекта не уточняются.