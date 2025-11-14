Госцентру по регистрации авто построят новое здание в Аламединском районе

14 ноября дан старт строительству нового многофункционального здания Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава при управлении делами президента.

Как сообщили в ведомстве, комплекс будет возведен в Аламединском районе в селе Кара-Жыгач.

Отмечается, что в центре будут объединены все ключевые направления деятельности:

центральный аппарат;

зоны приема граждан;

подразделения по приему теоретических экзаменов;

автодромы для проведения практических экзаменов по всем категориям;

службы регистрации транспортных средств и водительского состава;

учебные заведения, осуществляющие подготовку кандидатов в водители.

Отмечается, что новая инфраструктура позволит обеспечить работу по принципу «единого окна» и полностью перейти к цифровому формату обслуживания.

В составе комплекса также предусмотрены многоуровневая парковка, столовая и кафе, нотариальные услуги, коммерческие сервисы для граждан.

Бюджет и сроки реализации проекта не уточняются.