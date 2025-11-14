15:14
USD 87.45
EUR 101.69
RUB 1.08
Власть

Госцентру по регистрации авто построят новое здание в Аламединском районе

14 ноября дан старт строительству нового многофункционального здания Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава при управлении делами президента.

Как сообщили в ведомстве, комплекс будет возведен в Аламединском районе в селе Кара-Жыгач.

Отмечается, что в центре будут объединены все ключевые направления деятельности:

  • центральный аппарат;
  • зоны приема граждан;
  • подразделения по приему теоретических экзаменов;
  • автодромы для проведения практических экзаменов по всем категориям;
  • службы регистрации транспортных средств и водительского состава;
  • учебные заведения, осуществляющие подготовку кандидатов в водители.

Отмечается, что новая инфраструктура позволит обеспечить работу по принципу «единого окна» и полностью перейти к цифровому формату обслуживания.

В составе комплекса также предусмотрены многоуровневая парковка, столовая и кафе, нотариальные услуги, коммерческие сервисы для граждан.

Бюджет и сроки реализации проекта не уточняются. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/350937/
просмотров: 137
Версия для печати
Материалы по теме
Действующие частные автошколы продолжат работу как государственные
Успеть до января. В автошколах аврал, люди массово записываются на вождение
Кыргызстан Кытайдан импорттолгон унаалардын саны боюнча алдыңкы 20 өлкөгө кирди
Девушка обвинила инспектора «Унаа» в изнасиловании — в МВД начали проверку
Кабмин ввел мораторий на лицензирование частных автошкол
Кыргызстанда 70тен ашык лаборатория унааларды текшерүүдөн өткөрөт
Айыл чарба министрлиги унаа сатып алууга 90 миллион сомдон ашык каражат бөлөт
В Кыргызстане разрабатывают новую информационную систему «Автошкола»
Ввести временный запрет на выдачу лицензий автошколам намерены в Кыргызстане
В Госагентстве по регистрации авто и водителей отчитались за полгода
Популярные новости
Генпрокуратура инициирует конфискацию имущества без обвинительного приговора Генпрокуратура инициирует конфискацию имущества без обвинительного приговора
Все пляжные зоны в&nbsp;Кыргызстане передают под единое управление Все пляжные зоны в Кыргызстане передают под единое управление
Казахстан вернет Кыргызстану на&nbsp;треть больше электроэнергии, чем получил летом Казахстан вернет Кыргызстану на треть больше электроэнергии, чем получил летом
Визит Токаева в&nbsp;Москву: борт президента Казахстана сопровождают истребители Визит Токаева в Москву: борт президента Казахстана сопровождают истребители
Бизнес
MBANK&nbsp;&mdash; трехкратный обладатель международной премии в&nbsp;Дубае MBANK — трехкратный обладатель международной премии в Дубае
Абонентов &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просят вовремя платить за&nbsp;газ Абонентов «Газпром Кыргызстан» просят вовремя платить за газ
INTEGRA CITY представила решения для &laquo;умных&raquo; городов будущего на&nbsp;Turkmentel 2025 INTEGRA CITY представила решения для «умных» городов будущего на Turkmentel 2025
Capstroy KG&nbsp;возводит пятизвездочный отель мирового уровня Radisson Blu в&nbsp;Бишкеке Capstroy KG возводит пятизвездочный отель мирового уровня Radisson Blu в Бишкеке
14 ноября, пятница
15:00
Госцентру по регистрации авто построят новое здание в Аламединском районе Госцентру по регистрации авто построят новое здание в А...
14:44
Бизнес бьет тревогу: «Хорека» просит Ташиева не отключать свет после 22.00
14:39
ВВП Кыргызстана превысил 1,4 триллиона сомов по итогам десяти месяцев 2025 года
14:22
Охрана школ Первомайского района обойдется Бишкеку в 51 миллион сомов
14:19
Крупный общепит Бишкека закрывается после 22.00, фастфуды могут работать