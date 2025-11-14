Президент Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар» прокомментировал заявления экс-президента Алмазбека Атамбаева об энергетике и майнинге, отвергнув обвинения и представив подробные расчеты о состоянии энергосистемы страны.

Глава государства заявил, что энергосистема десятилетиями накапливала долги, но именно в 2010–2020 годах они выросли взрывными темпами: если за 20 лет до этого долг составлял 13,6 миллиарда сомов, то за следующее десятилетие увеличился до 123 миллиардов. В сумме к октябрю 2020 года задолженность достигла 137 миллиардов сомов, что, по словам президента, фактически поставило энергетику на грань банкротства. С 2021 года, отметил Садыр Жапаров, правительство погасило 112 миллиардов сомов, и оставшиеся 25 миллиардов планируется закрыть в следующем году.

По словам Садыра Жапарова, энергосистема страны оказалась на грани банкротства из-за управленческих решений прежних властей. «Если до него энергосистему довели до кризиса, то Атамбаев окончательно утопил ее в болоте», — заявил он.

Это значит, что систему утопили не по колено и не по горло, а полностью — до макушки». Садыр Жапаров

Комментируя майнинг, президент подчеркнул, что в стране легально работают только две фермы — в Кемине и на Камбар-Ате-2. Он объяснил, что кеминская ферма использует импортируемую через Казахстан из России энергию и приносит бюджету и энергосистеме прямой доход. Вторая ферма размещена внутри Камбар-Аты-2 для использования ранее простаивавших 30 мегаватт мощности, которые десятилетиями не могли быть задействованы из-за старых линий и трансформаторов. В 2009–2020 годах, по расчетам энергетиков, из-за этих ограничений страна потеряла 6,8 миллиарда киловатт-часов, или более 3,2 миллиарда сомов. Сейчас в модернизацию трансформаторов и линий на участке Камбар-Ата — Курпсай — Абасбеков инвестируют 1,5 миллиарда сомов. Оборудование после ввода окупится за четыре года, оставаясь в собственности государства.

Через 4–5 лет и майнинг, и новые линии полностью перейдут в собственность страны! Садыр Жапаров

Президент сообщил, что обе майнинг-фермы временно остановили для прохождения зимнего периода, а незаконные — выявляют и закрывают. По его словам, после ввода Камбар-Аты-1 Кыргызстан сам будет заинтересован привлекать майнинг как крупного потребителя энергии.

Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров, президент

Отвечая на заявления экс-президента Алмазбека Атамбаева, Садыр Жапаров отметил, что модернизацию агрегатов Токтогульской ГЭС провели уже в 2022–2025 годах, увеличив мощность станции на 240 мегаватт. Линию «Датка — Кемин» он назвал стратегически важной, но подчеркнул, что проект реализовали «в два раза дороже», чем можно было. Что касается модернизации ТЭЦ Бишкека, президент напомнил, что за $386 миллионов обновили лишь два из 24 котлов, в то время как аналогичная сумма в соседнем Таджикистане позволила построить новую ТЭЦ с 14 котлами.

Отдельно Садыр Жапаров остановился на проекте Верхненарынских ГЭС, назвав его «катастрофическим»: Кыргызстан оказался должен российской стороне $50 миллионов. Переговоры о закрытии долга продолжаются, и возможны различные варианты взаимозачета. «Это результат того, что решение о денонсации принималось с эмоциями, а не с холодным расчетом», — подчеркнул президент.

Президент призвал не поддаваться «ажиотажу вокруг майнинга» и заверил, что в энергетике устранены коррупционные схемы, а все проекты реализуют исключительно в интересах государства.

Садыр Жапаров напомнил, что в начале 2000-х его идею о возвращении «Кумтора» под контроль государства называли «сказкой».

Меня тогда высмеивали. Но в итоге мы воплотили это «сказкой названное» в реальность! Садыр Жапаров

По словам президента, аналогичное преобразование ждет и сферу энергетики: «Наша энергосистема тоже станет тем самым «сказочным проектом», который все увидят на деле».