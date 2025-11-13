19:11
USD 87.45
EUR 101.69
RUB 1.08
Власть

Шавкат Мирзиеев заявил о новом уровне водноэнергетического сотрудничества в ЦА

Фото из интернета. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

Президент РУз Шавкат Мирзиеев акцентировал внимание на том, что водноэнергетическая повестка Центральной Азии перестала быть источником конфликтов. Он отметил, что соглашение по Камбаратинской ГЭС-1 между Узбекистаном, Казахстаном и Кыргызстаном стало символом нового братского взаимодействия.

Шавкат Мирзиеев также упомянул позитивные примеры сотрудничества с Таджикистаном и Туркменистаном по рациональному использованию водных ресурсов. Такой подход, по его словам, формирует «новый дух ответственности и справедливости».

Узбекский лидер подчеркнул, что вода и энергия — не повод для спора, а фундамент устойчивого развития. Эти проекты, как отметил он, делают регион примером экологического партнерства и баланса интересов.

Автор статьи указал, что именно совместная работа позволяет странам региона укреплять энергетическую безопасность и адаптироваться к климатическим вызовам XXI века.
Ссылка: https://24.kg/vlast/350843/
просмотров: 240
Версия для печати
Материалы по теме
Президент объяснил причины дефицита электроэнергии и ужесточения выдачи прав
Дайырбек Орунбеков прокомментировал арест прошлых сторонников президента КР
Казахстан, Таджикистан и Узбекистан закупают три десятка самолетов Boeing
В Токмоке в рамках государственной ипотеки построят более 1 тысячи 900 квартир
Садыр Жапаров в Вашингтоне. Чего ждать от встречи с Трампом
Президент Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в США
Садыр Жапаров протестировал новую систему дистанционного голосования
Дебаты в Бишкеке о возврате смертной казни: защита общества или нарушение прав?
Узбекистан и США усиливают экономическое и гуманитарное партнерство
Протоколы и постановления по делам о правонарушениях будут направлять онлайн
Популярные новости
Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны&nbsp;&mdash; народ сделал свой выбор Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны — народ сделал свой выбор
Президент объяснил причины дефицита электроэнергии и&nbsp;ужесточения выдачи прав Президент объяснил причины дефицита электроэнергии и ужесточения выдачи прав
Генпрокуратура инициирует конфискацию имущества без обвинительного приговора Генпрокуратура инициирует конфискацию имущества без обвинительного приговора
Визит Токаева в&nbsp;Москву: борт президента Казахстана сопровождают истребители Визит Токаева в Москву: борт президента Казахстана сопровождают истребители
Бизнес
Capstroy KG&nbsp;возводит пятизвездочный отель мирового уровня Radisson Blu в&nbsp;Бишкеке Capstroy KG возводит пятизвездочный отель мирового уровня Radisson Blu в Бишкеке
MegaPay и&nbsp;Минюст внедрили оплату нотариальных услуг через платформу E-NOTARIAT MegaPay и Минюст внедрили оплату нотариальных услуг через платформу E-NOTARIAT
&laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo;: 80&nbsp;ГБ и&nbsp;100&nbsp;ГБ интернета + премиум-номер в&nbsp;подарок «Переходи на О! Комбо»: 80 ГБ и 100 ГБ интернета + премиум-номер в подарок
НПС &laquo;Элкарт&raquo; (Кыргызстан) и&nbsp;Arca (Армения) подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве НПС «Элкарт» (Кыргызстан) и Arca (Армения) подписали меморандум о сотрудничестве
13 ноября, четверг
19:05
ЕС расследует Google из-за занижения позиций новостных сайтов ЕС расследует Google из-за занижения позиций новостных...
19:02
На информирование населения о вакцинации от гепатита потратят 3 миллиона сомов
18:39
Автохулиганство свадебного кортежа: один из участников лишен водительских прав
18:31
Шавкат Мирзиеев заявил о новом уровне водноэнергетического сотрудничества в ЦА
18:26
ЦИК оштрафовала кандидатов, СМИ и граждан за агитацию и фейки