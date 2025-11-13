Шавкат Мирзиеев заявил о новом уровне водноэнергетического сотрудничества в ЦА

Президент РУз Шавкат Мирзиеев акцентировал внимание на том, что водноэнергетическая повестка Центральной Азии перестала быть источником конфликтов. Он отметил, что соглашение по Камбаратинской ГЭС-1 между Узбекистаном, Казахстаном и Кыргызстаном стало символом нового братского взаимодействия.

Шавкат Мирзиеев также упомянул позитивные примеры сотрудничества с Таджикистаном и Туркменистаном по рациональному использованию водных ресурсов. Такой подход, по его словам, формирует «новый дух ответственности и справедливости».

Узбекский лидер подчеркнул, что вода и энергия — не повод для спора, а фундамент устойчивого развития. Эти проекты, как отметил он, делают регион примером экологического партнерства и баланса интересов.

Автор статьи указал, что именно совместная работа позволяет странам региона укреплять энергетическую безопасность и адаптироваться к климатическим вызовам XXI века.