Власть

РФ признает водительские права стран, где русский язык имеет официальный статус

Россия признает водительские права только тех стран, где русский язык имеет официальный статус, остальные должны сдавать экзамены. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Мы не можем признавать водительские права тех, кто приезжает из государства, где русский язык не имеет статуса официального. И в данном случае гражданам этих стран надо сдавать экзамены. Только в этом только они смогут получить права на вождение автомобиля», — сказал он.

Председатель Госдумы добавил, что знание русского языка — это базовый вопрос в признании иностранных водительских прав в РФ.

Напомним, согласно действующему законодательству, в России признают иностранные водительские права. Их необходимо перевести на русский язык и нотариально заверить. Иностранцы должны сдавать экзамены и получить российские права для осуществления трудовой деятельности (например, водители такси) в РФ. Исключениями являются граждане Абхазии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Южной Осетии, где русский язык имеет статус официального.
