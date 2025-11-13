В Бишкеке 27 ноября пройдет саммит ОДКБ.

На предстоящем заседании Организации Договора о коллективной безопасности обсудят вопросы совершенствования взаимодействия для поддержания региональной стабильности, нейтрализацию угроз террористического характера и проявлений экстремизма.

В секретариате ОДКБ планируется обсудить широкий спектр актуальных проблем международной и региональной безопасности и подвести основные итоги деятельности ОДКБ.

Согласно установленному порядку ротации руководящего состава в органах управления, Кыргызстан представит на утверждение президентам стран-участниц организации кандидатуру на пост генерального секретаря ОДКБ.

Планируется принять Декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая будет содержать оценку обстановки в мире и зоне ответственности организации, а также подходы к укреплению регионального мира и стабильности.

Ранее сообщалось, что на саммит ОДКБ в Бишкек прилетит президент России Владимир Путин.