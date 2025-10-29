В Бишкеке в ноябре пройдет саммит ОДКБ

В Бишкеке в ноябре пройдет саммит Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов.

«Второй формат региональной, чисто евразийской консолидации — ОДКБ. Эта организация, саммит которой состоится через месяц в Бишкеке, эффективна как площадка для политической координации, совместных военных операций и учений, а также борьбы с такими угрозами, как терроризм, наркотрафик, киберпреступность, торговля людьми, нелегальная миграция, незаконный оборот оружия», — сказал он на полях III Минской конференции по безопасности.

По его словам, организация способствует стабильности и мирному развитию евразийского пространства через коллективную безопасность и партнерство государств-членов.