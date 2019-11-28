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Власть

Совет ОДКБ в Бишкеке. Владимир Путин прибыл в Кыргызстан

Накануне в Бишкек прибыли президенты Беларуси Александр Лукашенко и Таджикистана Эмомали Рахмон, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Лидеров государств в международном аэропорту «Манас» встречал премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев. Ранее в Бишкек прилетел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он находился с государственным визитом.

Сегодня утром в Бишкек прибыл президент России Владимир Путин.

Напомним, что в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ планируют подписать план коллективных действий по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы.

пресс-службы президента КР
Фото пресс-службы президента КР

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
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