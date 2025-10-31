20:18
Власть

Госсекретарь КР примет участие в первом фестивале «Народы России и СНГ»

Первый международный фестиваль «Народы России и СНГ» стартует в Москве. Его откроет пленарная дискуссия «Народы России и СНГ: оберегая ценности, стремиться в будущее», передает ТАСС.

Во время дискуссии планируется обсудить «ключевые подходы к реализации государственной национальной политики в условиях современных вызовов и угроз, к развитию межнационального сотрудничества и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей».

В заседании примут участие руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в РФ Александр Рогожник, госсекретарь Кыргызстана Марат Иманкулов, представители федеральных органов государственной власти, экспертного и научного сообщества.

Деловую программу первого дня шестидневного фестиваля продолжит VI Всероссийский форум «Народы России» — «Единые цели — вариативность подходов», в центре внимания которого будут сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, актуальные вопросы информационного противодействия деструктивным идеям, связанным с межнациональными отношениями, содействию адаптации иностранным гражданам и защите исторической памяти народов России и СНГ. Намечено также проведение всероссийского семинара-совещания и стратегической сессии по реализации государственной национальной политики с руководителями органов власти регионов РФ.

Фестиваль станет одним из важных мероприятий, направленных на укрепление и гармонизацию межнациональных отношений и общегражданского единства, сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, продвижение традиций, истории и обычаев народов России и стран постсоветского пространства. Он объединит многочисленных гостей из разных регионов России и государств—участников СНГ.
