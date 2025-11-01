В Кыргызстане запретят захоронение отходов, пригодных для переработки

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления «Об утверждении перечня видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается».

Документ подготовлен в целях реализации требований статьи 16 Закона «Об отходах производства и потребления» и направлен на развитие системы повторного использования и переработки вторсырья.

Согласно проекту, запрещается захоронение отходов, которые могут быть переработаны или повторно использованы в промышленности. Перечень включает виды отходов, содержащих металлы, пластик, бумагу, стекло, резину, текстиль, аккумуляторы и электронные компоненты.

Как отмечается в пояснительной записке, инициатива направлена на снижение объемов мусора, поступающего на полигоны, и внедрение принципов зеленой экономики и циркулярного производства, при котором отходы становятся ресурсом.