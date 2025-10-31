11:08
USD 87.45
EUR 101.59
RUB 1.09
Власть

ГКНБ получит право проводить экспертизы и расследования на договорной основе

Президент Садыр Жапаров подписал закон, который расширяет полномочия органов национальной безопасности Кыргызстана.

Согласно документу, ГКНБ теперь сможет проводить судебно-экспертные, криминалистические и другие виды исследований, в том числе на договорной основе.

Производство и оплата таких экспертиз будут осуществляться в соответствии с законодательством о госуслугах. Это означает, что госкомитет сможет предоставлять экспертно-аналитические услуги не только в рамках оперативной деятельности, но и по запросам сторонних организаций или ведомств.

Закон вступает в силу через десять дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/349204/
просмотров: 157
Версия для печати
Материалы по теме
Президент признал «Элдик Банк» хранителем традиций сберегательного дела КР
Потребкредиты по-новому: лимит 0,08 процента в день и закрытие без штрафов
За пять лет долг энергосектора Кыргызстана снизился в пять раз — Садыр Жапаров
С кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников
ГКНБ провел совещание по обеспечению стабильности перед выборами
Камчыбек Ташиев поздравил сотрудников милиции с профессиональным праздником
ГКНБ вернул государству 226 гектаров земли в Чуйской области
Финансовый рекорд: Нацбанк накопил $7,5 миллиарда резервов
«Потерпите еще 2,5 года»: министр объяснил, когда в КР не будут отключать свет
Садыр Жапаров открыл учебно-тренировочный центр спецподразделения «Альфа»
Популярные новости
Садыр Жапаров принял участие в&nbsp;церемонии открытия &laquo;Асман Резиденс-4&raquo; Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия «Асман Резиденс-4»
В&nbsp;резиденции состоялась свадьба Данадила Жапарова&nbsp;&mdash; племянника президента В резиденции состоялась свадьба Данадила Жапарова — племянника президента
В&nbsp;Бишкеке открыли новое здание Нацбанка: теперь золото будут хранить в&nbsp;стране В Бишкеке открыли новое здание Нацбанка: теперь золото будут хранить в стране
Садыр Жапаров примет участие в&nbsp;саммите &laquo;C5+1&raquo; в&nbsp;Вашингтоне по&nbsp;приглашению Трампа Садыр Жапаров примет участие в саммите «C5+1» в Вашингтоне по приглашению Трампа
Бизнес
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
Прогноз стабильный. S&amp;P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B
Как выбрать будущую профессию, подскажет &laquo;Профориентация&raquo; Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил сервис оплаты таможенных платежей по&nbsp;QR-коду «Элдик Банк» запустил сервис оплаты таможенных платежей по QR-коду
31 октября, пятница
11:05
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
11:03
Руководитель миссии наблюдателей ПА ОБСЕ на выборах Клод Хааген посетит Бишкек
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 31 октября
10:58
ГКНБ получит право проводить экспертизы и расследования на договорной основе
10:57
Французская полиция задержала пять человек по делу о громком ограблении Лувра