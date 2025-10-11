Посол Гватемалы в Кыргызстане вручил верительные грамоты заместителю главы МИД

Заместитель министра иностранных дел Медер Абакиров принял копии верительных грамот от Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Гватемала в Кыргызстане с резиденцией в Анкаре Эдуардо Энрике Эрнандес Ресиноса. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Фото пресс-службы МИД

В ходе встречи стороны выразили обоюдную заинтересованность в активизации двусторонних торгово-экономических отношений, в том числе в сферах сельского хозяйства, образования, спорта и туризма.

Также достигнута договоренность о совместной работе по организации взаимных визитов и политических консультаций для практической реализации обозначенных вопросов.