12:12
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.05
Власть

Кыргызстан сохранит русский язык в качестве официального — Эдиль Байсалов

Кыргызстан намерен сохранить единое образовательное пространство с Россией, а также продолжать использовать русский язык в качестве официального. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

По его словам, ни у кого нет сомнений в том, что мы должны сохранить наше единое образовательное пространство [с РФ].

«У нас русский язык является официальным, у нас практически все владеют русским языком достаточно бегло. Я еще раз хочу подтвердить от имени руководства нашей республики, от имени всего нашего правительства: русский язык останется и будет продолжать служить для нас мостом, источником знаний», — сказал Эдиль Байсалов в кулуарах второго Российско-Кыргызского образовательного форума.

Он также отметил, что развитие государственного языка в республике будет проходить без ущерба для русского.

Второй Российско-Кыргызский образовательный форум проходит в Бишкеке. В нем принимают участие представители 40 российских и 20 местных ведущих вузов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/344665/
просмотров: 367
Версия для печати
Материалы по теме
Почему студенты выбирают русский, рассказал глава Нацкомиссии по госязыку
Казахстанцам не нужно сдавать тест на русский язык — Владимир Путин обновил указ
Только половина детей мигрантов сдала тест по русскому языку — Рособрнадзор
В Екатеринбурге выросла доля успешно сдавших русский язык детей мигрантов
В Татарстане назвали глупостью запрет на прием детей мигрантов в школы
В школах России отмечено значительное сокращение детей трудовых мигрантов
Мигранты, чьи дети не сдали тест по русскому языку, смогут обжаловать решение
В Госдуме предложили ограничить число детей-мигрантов в классах до одного
В КР по проекту «Российский учитель за рубежом» работает более 200 педагогов
В правительстве РФ не поддержали введение дополнительных налогов для мигрантов
Популярные новости
Дональд Трамп установил сбор в&nbsp;$100 тысяч за&nbsp;рабочие визы США для иностранцев Дональд Трамп установил сбор в $100 тысяч за рабочие визы США для иностранцев
В&nbsp;Кремле отреагировали на&nbsp;заявление Трампа, что Путин &laquo;подвел его&raquo; В Кремле отреагировали на заявление Трампа, что Путин «подвел его»
Президент Садыр Жапаров отправится в&nbsp;США для участия в&nbsp;сессии Генассамблеи ООН Президент Садыр Жапаров отправится в США для участия в сессии Генассамблеи ООН
Я&nbsp;скучал, сказал президент США: Дональд Трамп и&nbsp;Илон Маск помирились Я скучал, сказал президент США: Дональд Трамп и Илон Маск помирились
Бизнес
МПЦ и&nbsp;Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-платежей МПЦ и Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-платежей
В&nbsp;КРСУ стартовал II&nbsp;Российско-Кыргызский образовательный форум В КРСУ стартовал II Российско-Кыргызский образовательный форум
MEGA усилила связь 4G&nbsp;в&nbsp;десятках населенных пунктов по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA усилила связь 4G в десятках населенных пунктов по всему Кыргызстану
200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэк до&nbsp;50&nbsp;процентов: откройте детскую карту MJunior 200 сомов в подарок и кешбэк до 50 процентов: откройте детскую карту MJunior
24 сентября, среда
12:05
МПЦ и Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-платежей МПЦ и Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-пла...
12:03
В центре Бишкека маршрутка сбила подростка
12:00
Снижения цен на недвижимость в Бишкеке не ждите. Эксперт объяснил почему
11:51
Зимой Минэнерго может прибегнуть к отключениям электроэнергии в часы пик
11:37
Запущена пилотная версия централизованного банка правовой информации MYIZAM.KG