Кыргызстан намерен сохранить единое образовательное пространство с Россией, а также продолжать использовать русский язык в качестве официального. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

По его словам, ни у кого нет сомнений в том, что мы должны сохранить наше единое образовательное пространство [с РФ].

«У нас русский язык является официальным, у нас практически все владеют русским языком достаточно бегло. Я еще раз хочу подтвердить от имени руководства нашей республики, от имени всего нашего правительства: русский язык останется и будет продолжать служить для нас мостом, источником знаний», — сказал Эдиль Байсалов в кулуарах второго Российско-Кыргызского образовательного форума.

Он также отметил, что развитие государственного языка в республике будет проходить без ущерба для русского.

Второй Российско-Кыргызский образовательный форум проходит в Бишкеке. В нем принимают участие представители 40 российских и 20 местных ведущих вузов.