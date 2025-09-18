Как в Гарри Поттере. Банкет в честь визита Дональда Трампа в Великобританию

Государственный банкет — это дипломатия за роскошным столом. Зрелищная кульминация визита, сверкающее золотом и хрусталем празднество с речами, королевскими тостами, фанфарами и изысканными яствами, пишет Русская служба «Би-би-си».

Британская королевская семья очень постаралась, чтобы банкет произвел на Дональда Трампа незабываемое впечатление. Его устроили в Зале святого Георгия в Виндзорском замке. Зрелище в интерьере, напоминающем одновременно и о средневековых пирах, и о фильмах про Гарри Поттера.

Персонал в изысканной униформе, вышколенный, как те солдаты на параде днем перед банкетом. Выверенное до миллиметра, по линейке, расположение приборов. Всего 1 тысяча 452 прибора на 160 гостей плюс пять бокалов и фужеров на каждого.

Гостей на банкете в честь визита американского лидера угощали блюдами из меню на французском языке: