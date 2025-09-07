Reuters удалило видео беседы Путина и Цзиньпина о жизни до 150 лет и бессмертии

Агентство Reuters по требованию Государственного телевидения Китая (CCTV) удалило четырехминутное видео, содержащее обрывки беседы президента России и председателя КНР о способах продлить жизнь и трансплантации органов, полученное благодаря невыключенному микрофону.

Отмечается, что запись была лицензирована CCTV, но вещатель отозвал разрешение на ее использование. В письме гостелеканала КНР говорилось, что информационное агентство нарушило условия соглашения об использовании. В письме также критиковалось «редакционное отношение Reuters к этому материалу», но подробности не уточнялись.

«Редакционная обработка данного материала привела к явному искажению фактов и заявлений, содержащихся в лицензированном материале», — цитирует агентство письмо руководителя юридического отдела CCTV.

В свою очередь в заявлении Reuters говорится, что агентство гарантирует точность опубликованной информации: «Мы внимательно изучили опубликованные материалы и не нашли оснований полагать, что давняя приверженность Reuters принципам точной и беспристрастной журналистики была нарушена».

Напомним, на запись случайно попал отрывок разговора Владимира Путина и Си Цзиньпина, когда они обсуждали вопрос возможного бессмертия при помощи пересадки органов и шанс дожить до 150 лет.

Позже лидер РФ подтвердил, что такая тема была в их беседе с главой Китая.