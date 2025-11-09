17:17
Общество

Китайские ученые разрабатывают таблетки для продления жизни до 150 лет

Китайский стартап Lonvi Biosciences разрабатывает таблетки на основе виноградных косточек для продления жизни до 150 лет. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что Lonvi Biosciences специализируется на технологиях достижения долголетия. Лаборатория находится в Шэньчжэне, на юге Китая. Компания разработала антивозрастные таблетки на основе соединения, содержащегося в экстракте виноградных косточек.

Методы фирмы основаны на исследованиях, опубликованных группой шанхайских ученых, обнаруживших, что процианидин C1 (PCC1) из виноградных косточек увеличивает продолжительность жизни мышей на 9,4 процента и на 64,2 процента продлевает их жизнь с момента начала лечения.

«Дожить до 150 лет определенно реально. Через несколько лет это станет реальностью», — сказал главный технический директор Лю Цинхуа.

Виноградные косточки уже давно известны на Западе как полезный продукт, их масло в косметологии используют в том числе для омоложения кожи. Lonvi Biosciences утверждает, что в их препарате есть «изолированные молекулы, убивающие стареющие клетки, которые перестали делиться из-за повреждения или стресса, но не «самоустраняются» в организме естественным образом, вызывая в тканях воспаление».

«Это не просто еще одна таблетка. Это святой Грааль», — сказал исполнительный директор компании Ип Чжо.

В 2024 году средняя продолжительность жизни в КНР достигла 79 лет, что на пять лет выше, чем в среднем по миру, говорится в материале.

Напомним, ранее вопрос бессмертия обсуждали в частной беседе лидеры Китая и России. Позже на пресс-конференции в Пекине Владимир Путин подтвердил, что обсуждал вопросы бессмертия с Си Цзиньпином. По его словам, он верит в то, что современная медицина может значительно продлить жизнь.

Разговор Си Цзиньпина, Владимира Путина и Ким Чен Ына попал в прямой эфир, когда они поднимались к воротам Тяньаньмэнь. Этот разговор длился меньше минуты, иногда прерываясь, и были слышны лишь фрагменты.

Си Цзиньпин произнес на китайском языке: «в наши дни» и «70 лет».

Переводчик, по-видимому, передающий его слова, затем по-русски сказал: «Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет ты все еще ребенок».

Затем Владимир Путин произнес комментарий, который не был четко слышен на трансляции. После чего переводчик передал его слова на китайском: «Благодаря развитию биотехнологий человеческие органы можно постоянно пересаживать, и люди смогут жить все моложе и даже достичь бессмертия».
