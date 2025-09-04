08:46
Власть

Владимир Путин подтвердил, что обсуждал вопросы бессмертия с Си Цзиньпином

Владимир Путин подтвердил, что обсуждал вопросы бессмертия с Си Цзиньпином. Об этом президент России рассказал на пресс-конференции в Пекине.

По его словам, он верит в то, что современная медицина может значительно продлить жизнь.

Reuters
Фото Reuters

«Эту тему в свою время Берлускони развивал активно. Ну да, современные средства оздоровления и хирургические всякие операции, они позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня, а существенным образом продолжительность жизни увеличится», — сказал лидер РФ.

По его словам, есть данные ООН, что «По-моему, к 2050 году на планете людей старше 65 лет будет больше, чем 5-6 летних детей. Это будет иметь социальные, политические и экономические последствия».

Напомним, разговор Си Цзиньпина, Владимира Путина и Ким Чен Ына попал в прямой эфир, когда они поднимались к воротам Тяньаньмэнь.

Этот разговор длился меньше минуты, иногда прерываясь, и были слышны лишь фрагменты.

Си Цзиньпин произнес на китайском языке «в наши дни» и «70 лет».

Переводчик, по-видимому, передающий его слова, затем по-русски сказал:

«Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет ты все еще ребенок».

Затем Путин произнес комментарий, который не был четко слышен на трансляции. После чего переводчик передал слова Путина на китайском:

«Благодаря развитию биотехнологий человеческие органы можно постоянно пересаживать, и люди смогут жить все моложе и даже достичь бессмертия».
