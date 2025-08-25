22:35
Власть

Таджикистан хочет изучить опыт Кыргызстана в сфере цифровой экономики

Первый зампред кабмина Данияр Амангельдиев принял делегацию Таджикистана во главе с первым заместителем премьер-министра Хокимом Холикзода. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Визит таджикской делегации организован в рамках реализации договоренностей лидеров двух государств.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, с акцентом на перспективы расширения экономического партнерства, укрепление приграничного взаимодействия, а также реализацию совместных проектов в области инфраструктуры и энергетики. Данияр Амангельдиев подтвердил стремление КР к увеличению объема взаимной торговли до $500 миллионов.

Отдельное внимание уделено вопросам энергетического сотрудничества. Стороны подтвердили приверженность реализации проекта CASA-1000 и обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере.

Хоким Холикзода в свою очередь отметил значительные успехи Кыргызстана в реализации масштабных реформ, в частности в сферах налогового администрирования, таможенной службы и цифровизации. Он подчеркнул, что изучение опыта представляет важную практическую ценность для дальнейшего внедрения эффективных подходов в Таджикистане.

В рамках визита таджикская делегация посетит ряд объектов в городе Бишкеке и Иссык-Кульской области для ознакомления с практическими результатами проводимых реформ и цифровых преобразований.

Мы приветствуем заинтересованность таджикской стороны в изучении опыта Кыргызской Республики по реализации реформ в сфере цифровой экономики, включая развитие электронного правительства, совершенствование управления государственными финансами, налогового администрирования, а также в области туризма. Убежден, что это позволит укрепить практическое взаимодействие и станет хорошей основой для дальнейшего обмена опытом между нашими странами.

Данияр Амангельдиев

В завершение встречи стороны выразили надежду на продолжение конструктивного диалога и расширение взаимовыгодного сотрудничества в целях экономического развития, региональной интеграции и обеспечения устойчивого будущего двух государств.
