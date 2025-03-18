Назначать главу кабмина без стажа. Для кого этот законопроект, спрашивают в ЖК

На заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев спросил, не вносятся ли поправки в закон о кабмине, чтобы назначить председателем кабинета министров одного из депутатов Жогорку Кенеша.

Народные избранники обсуждают законопроект, инициированный депутатами Марленом Маматалиевым, Бактыбеком Сыдыковым, Улугбеком Ормоновым, Динарой Ашимовой и другими. Инициаторы предлагают главу кабмина и министров назначать без стажа работы на госслужбе.

Нурбек Сыдыгалиев поинтересовался, для кого написан этот законопроект.

Марлен Маматалиев ответил, что он направлен на привлечение кыргызстанцев, работающих за рубежом. «У нас тоже есть такие граждане, как Илон Маск. Жогорку Кенеш не писал этот проект закона конкретно для одного человека», — сказал он.

Вице-спикер возмутился тем, что депутаты предлагают назначать человека на высшую руководящую должность без опыта работы в соответствующей сфере.

«Если человек отучился за границей, он автоматически становится умным? Если у него нет опыта работы в соответствующей сфере, как он будет руководить коллективом? Я всегда прошу, чтобы в парламент приходили люди, которые проработали на госслужбе не менее пяти лет. По-моему, это неправильный законопроект», — подчеркнул он.

Марлен Маматалиев в ответ сказал, что в Кыргызстане не учитывают опыт работы граждан в зарубежных компаниях. И их законопроект направлен на решение этой проблемы.

Отметим, нардепы предлагают часть 1 статьи 8 конституционного Закона «О кабинете министров» дополнить абзацем 2 следующего содержания:

«В случаях служебной необходимости должность председателя кабинета министров и другого члена кабмина, руководителя иного органа исполнительной власти могут занимать лица, имеющие профессиональный опыт в соответствующей сфере деятельности, без учета требований к стажу работы, указанных в абзаце 1 настоящей части».