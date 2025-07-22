Чиновник, отправляющий отписки на обращения, оплатит штраф в 10 тысяч сомов

Президент подписал закон о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях и Закон «О порядке рассмотрения обращений граждан».

Документ призван совершенствовать законодательство в сфере обращений граждан и повышения ответственности должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления за нарушение порядка их рассмотрения. Напомним, чиновники обязаны предоставлять обоснованный ответ в установленный законом срок.

За неправомерный отказ в принятии или рассмотрении обращения, нарушение сроков, непредоставление письменного или электронного ответа, неустранение нарушенных прав гражданина должностному лицу грозит штраф в размере 10 тысяч сомов.