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Власть

Чиновник, отправляющий отписки на обращения, оплатит штраф в 10 тысяч сомов

Президент подписал закон о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях и Закон «О порядке рассмотрения обращений граждан».

Документ призван совершенствовать законодательство в сфере обращений граждан и повышения ответственности должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления за нарушение порядка их рассмотрения. Напомним, чиновники обязаны предоставлять обоснованный ответ в установленный законом срок.

За неправомерный отказ в принятии или рассмотрении обращения, нарушение сроков, непредоставление письменного или электронного ответа, неустранение нарушенных прав гражданина должностному лицу грозит штраф в размере 10 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337099/
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