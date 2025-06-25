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Власть

Уволены начальники пяти МТУ: мэр Бишкека принял жесткие меры после проверки

Фото мэрии. Уволены начальники пяти МТУ: мэр Бишкека принял жесткие меры после проверки

В Бишкеке уволены руководители нескольких муниципальных территориальных управлений (МТУ). Соответствующее решение принято по итогам совещания, прошедшего под председательством мэра столицы Айбека Джунушалиева.

Как сообщили в мэрии, в рамках поручения главы города ранее создана рабочая группа, которая провела всестороннюю проверку деятельности всех МТУ. По результатам анализа выявлены серьезные недостатки в организации работы, в том числе отсутствие элементарного порядка на прилегающих территориях самих административных зданий управлений, а также многочисленные нарушения санитарных норм, требований законодательства и правил благоустройства.

«Если вы не смогли навести порядок на прилегающей территории за время своей работы, то как вы собирались наводить порядок в целом по району?» — спросил Айбек Джунушалиев.

В результате:

  • освобождены от занимаемых должностей начальники МТУ № 3, 8, 18, 19, а также «Новопавловка»;
  • проведена ротация оставшихся руководителей с установлением испытательного срока;
  • акимы четырех районов и их заместители получили дисциплинарные взыскания за ненадлежащий контроль.

Кроме того, в ходе анализа установлено, что большинство МТУ в 2025 году не оформили ни одного протокола по нарушениям, хотя по Кодексу о правонарушениях имеется возможность применения административных мер по 18 различным пунктам.

Для сравнения:

  • муниципальная инспекция с января по май составила 4,2 тысячи протоколов на 35,1 миллиона сомов;

  • управление по контролю за землепользованием — 1 тысячу 289 протоколов на 36,2 миллиона сомов. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/334027/
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