Уволены начальники пяти МТУ: мэр Бишкека принял жесткие меры после проверки

В Бишкеке уволены руководители нескольких муниципальных территориальных управлений (МТУ). Соответствующее решение принято по итогам совещания, прошедшего под председательством мэра столицы Айбека Джунушалиева.
Как сообщили в мэрии, в рамках поручения главы города ранее создана рабочая группа, которая провела всестороннюю проверку деятельности всех МТУ. По результатам анализа выявлены серьезные недостатки в организации работы, в том числе отсутствие элементарного порядка на прилегающих территориях самих административных зданий управлений, а также многочисленные нарушения санитарных норм, требований законодательства и правил благоустройства.
«Если вы не смогли навести порядок на прилегающей территории за время своей работы, то как вы собирались наводить порядок в целом по району?» — спросил Айбек Джунушалиев.
В результате:
- освобождены от занимаемых должностей начальники МТУ № 3, 8, 18, 19, а также «Новопавловка»;
- проведена ротация оставшихся руководителей с установлением испытательного срока;
- акимы четырех районов и их заместители получили дисциплинарные взыскания за ненадлежащий контроль.
Кроме того, в ходе анализа установлено, что большинство МТУ в 2025 году не оформили ни одного протокола по нарушениям, хотя по Кодексу о правонарушениях имеется возможность применения административных мер по 18 различным пунктам.
Для сравнения:
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муниципальная инспекция с января по май составила 4,2 тысячи протоколов на 35,1 миллиона сомов;
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управление по контролю за землепользованием — 1 тысячу 289 протоколов на 36,2 миллиона сомов.