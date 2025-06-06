Садыр Жапаров принял участие в праздничном Айт намазе в Чолпон-Ате

Президент Садыр Жапаров принял участие в праздничном Айт намазе по случаю священного праздника Курман айт в центральной мечети города Чолпон-Аты в Иссык-Кульской области.

Он совершил праздничную молитву вместе с прихожанами мечети.

Курман айт — один из священных праздников мусульман, который объединяет людей и позволяет им осознать себя единым целым. Он символизирует верность долгу, мудрость, терпимость, готовность к самопожертвованию во имя высоких идеалов. В этот день мусульмане обязаны совершить обряд жертвоприношения.