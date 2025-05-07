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Власть

Садыр Жапаров призвал Индию и Пакистан проявить сдержанность

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил обеспокоенность в связи с обострением конфликта между Индией и Пакистаном. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с обострением напряженности между дружественными для нас странами — Индией и Пакистаном, являющимися членами Шанхайской организации сотрудничества», — говорится в сообщении президента.

Он призвал обе стороны проявить максимальную сдержанность, не допустить дальнейшей эскалации конфликта и вернуться к переговорам для мирного урегулирования.

Глава КР также добавил, что Кыргызская Республика неизменно выступает за стабильность, безопасность и уважение международного права.

Ранее с подобным заявлением выступило Министерство иностранных дел Кыргызстана, отметив, что «вооруженное столкновение между дружественными странами, членами ШОС, представляет угрозу региональной и глобальной стабильности».

Напомним, вечером 6 мая резко обострилась ситуация между Индией и Пакистаном. Стороны обменялись ракетными ударами, есть погибшие и раненые.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328356/
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