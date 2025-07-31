Благодаря омбудсмену КР еще одна женщина с инвалидностью получила паспорт

При содействии института акыйкатчи жительница Бишкека с инвалидностью впервые получила паспорт Кыргызстана взамен советского удостоверения личности. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

К Джамиле Джаманбаевой обратилась гражданка России с просьбой помочь с паспортизацией родной сестры 58-летней бишкекчанки.

Отмечается, что в 2010 году пожилой женщине диагностировали психическое заболевание, но без паспорта не оформляли пенсию по инвалидности и не определяли ее на стационарное лечение в психоневрологическое учреждение.

Женщина проживает в Бишкеке и фактически является гражданкой Кыргызстана, но не поменяла паспорт советского образца на новый, пока в нем не возникла необходимость. Потом из-за своего состояния здоровья она не могла самостоятельно оформить документы.

После обращения акыйкатчи к государственному учреждению «Кызмат» паспорт оформили за два дня. После получения документа в тот же день оформили инвалидность и дали путевку на стационарное лечение в психоневрологический интернат в Токмаке.

Кроме того, институт акыйткатчи помогает с выдачей удостоверения личности еще трем гражданам пенсионного возраста: 61-летней жительнице столицы, 62-летнему бывшему осужденному, которые по разным причинам не поменяли свои паспорта советского образца, и 74-летней женщине из Джалал-Абадской области, у которой паспорт один раз порвал супруг, а второй раз уничтожил пожар.

Сотрудники института на связи с заявителями и мониторят ход дел.

Всего за полгода 2025-го по вопросам получения паспортов, гражданства и удостоверений в институт омбудсмена поступило 35 обращений. Работа правозащитного института по восстановлению документов социально уязвимых граждан продолжается.