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Общество

Акыйкатчи просит ускорить строительство СИЗО в городе Ош

Омбудсмен Джамиля Джаманбаева просит ускорить строительство СИЗО в Оше. Об этом сообщает пресс-служба института акыйкатчи.

В момент посещения омбудсменом в следственном изоляторе содержались 281 обвиняемый и осужденный, из них 26 женщин и 3 несовершеннолетних. Также в СИЗО содержатся четверо осужденных на пожизненное лишение свободы. Здание рассчитано на 500 человек.

Джамиля Джаманбаева ознакомилась с пищеблоком, а также в целом с состоянием режимного корпуса.
Состояние режимного корпуса следственного изолятора не соответствует требованиям, так как один из них построен еще в 1886 году. Здание режимного корпуса старое и обветшалое. Акыйкатчи обращает внимание государственных органов на ускорение вопроса о строительстве нового СИЗО.

В одной из камер к ней обратилась одна из арестованных.

По словам женщины, уголовное преследование в ее отношении ведется лишь на основании заявления родственника сотрудника правоохранительных органов.

«Уже есть результаты судебной экспертизы. И они в мою пользу. Но уголовное преследование продолжается», — пожаловалась она.

Другая пожилая женщина пожаловалась на состояние здоровья, а также на нарушение своих прав со стороны правоохранителей.

«День за днем состояние ухудшается — проблемы с сердцем, у меня сахарный диабет, к тому же ранее врачи диагностировали гепатит С», — рассказала она и попросила Джамилю Джаманбаеву изучить ее дело и защитить права в инкриминируемом ей деле относительно земельного участка.

По словам арестованной, в документах о земельном участке нет моей подписи.

«Но тем не менее первая инстанция осудила меня на девять лет лишения свободы. Моей вины нет. Я всю жизнь работала, была депутатом местного кенеша», — подчеркнула она.

При посещении следственного изолятора также установлено, что там содержится женщина с годовалым ребенком.

Она рассказала, что в СИЗО находится около месяца.

«За неявку на пробационный надзор суд принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили сотрудники СИЗО омбудсмену.

Джамиля Джаманбаева напомнила руководству СИЗО о важности соблюдения прав ребенка и женщины.

Сотрудники СИЗО заверили, что для этого принимаются все необходимые меры. «Почаще выводим их на прогулку», — отметили они.

Акыйкатчи ознакомилась также с условиями содержания осужденных на пожизненное лишение свободы. Они не жаловались на условия содержания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314721/
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