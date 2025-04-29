Глава кабмина назвал климатические инициативы приоритетом политики Кыргызстана

Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев выступил на конференции, где подчеркнул особую роль климатических инициатив в устойчивом развитии страны. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Адылбек Касымалиев отметил, что вопросы изменения климата и устойчивого развития являются одними из важнейших приоритетов внутренней и внешней политики Кыргызской Республики.

«В проекте национальной программы развития страны до 2030 года уделяется особое внимание развитию зеленой энергетики как одному из векторов развития и адаптации к изменению климата. Одним из целевых ориентиров программы является вхождение страны в топ-30 стран по достижению целей устойчивого развития», — добавил он.

Также, по его словам, ведется разработка новой программы развития зеленой экономики до 2029 года и внедряется зеленая таксономия, которая станет ориентиром для оценки и финансирования экологически устойчивых проектов.

Адылбек Касымалиев подтвердил приверженность Кыргызстана целям Парижского соглашения и обязательствам по сокращению выбросов парниковых газов на 44 процента к 2030 году, а также стремлению к углеродной нейтральности к 2050-му.

«Успешная реализация этих целей требует значительного финансирования и инвестиций, исчисляемых миллиардами долларов. Поэтому объединение ресурсов государства, международных партнеров, финансовых институтов и частного сектора для климатического финансирования становится одним из важных направлений деятельности кабинета министров», — подчеркнул он.

В этом контексте Адылбек Касымалиев обозначил особую роль Центра климатического финансирования (ЦКФ) при кабинете министров и отметил три стратегических направления его развития: фокус на проектной деятельности, развитие механизмов вовлечения частного сектора и региональное сотрудничество.