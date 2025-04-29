07:36
USD 87.45
EUR 99.57
RUB 1.07
Власть

Глава кабмина назвал климатические инициативы приоритетом политики Кыргызстана

Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев выступил на конференции, где подчеркнул особую роль климатических инициатив в устойчивом развитии страны. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Адылбек Касымалиев отметил, что вопросы изменения климата и устойчивого развития являются одними из важнейших приоритетов внутренней и внешней политики Кыргызской Республики.

«В проекте национальной программы развития страны до 2030 года уделяется особое внимание развитию зеленой энергетики как одному из векторов развития и адаптации к изменению климата. Одним из целевых ориентиров программы является вхождение страны в топ-30 стран по достижению целей устойчивого развития», — добавил он.

Также, по его словам, ведется разработка новой программы развития зеленой экономики до 2029 года и внедряется зеленая таксономия, которая станет ориентиром для оценки и финансирования экологически устойчивых проектов.

Адылбек Касымалиев подтвердил приверженность Кыргызстана целям Парижского соглашения и обязательствам по сокращению выбросов парниковых газов на 44 процента к 2030 году, а также стремлению к углеродной нейтральности к 2050-му.

«Успешная реализация этих целей требует значительного финансирования и инвестиций, исчисляемых миллиардами долларов. Поэтому объединение ресурсов государства, международных партнеров, финансовых институтов и частного сектора для климатического финансирования становится одним из важных направлений деятельности кабинета министров», — подчеркнул он.

В этом контексте Адылбек Касымалиев обозначил особую роль Центра климатического финансирования (ЦКФ) при кабинете министров и отметил три стратегических направления его развития: фокус на проектной деятельности, развитие механизмов вовлечения частного сектора и региональное сотрудничество.

 

Ссылка: https://24.kg/vlast/327744/
просмотров: 3241
Версия для печати
Материалы по теме
Аткаминерлер мамлекеттик гезиттерге жазылууга милдеттүү болот
Глава кабмина КР обсудил в США сотрудничество с Boeing, IBM, Starlink и другими
Кабмин призывает американский бизнес инвестировать в экономику Кыргызстана
Кыргызстан Вашингтондо 389 миллион долларлык келишимге кол койду
Кыргызстан подписал соглашения на $389 миллионов в Вашингтоне
Кабмин төрагасы менен Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү Камбар-Ата ГЭС-1ди талкуулашты
Глава кабмина и представители Всемирного банка обсудили Камбаратинскую ГЭС-1
Глава кабмина расскажет американским корпорациям об инвестиционном потенциале КР
В Кыргызстане установлены новые правила для иностранных автомобилей
Минкаб төрагасы Караколдогу объектилердин курулушунун жүрүшү менен таанышты
Популярные новости
Владимир Зеленский готов отказаться от&nbsp;притязаний на&nbsp;Крым, заявил Дональд Трамп Владимир Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым, заявил Дональд Трамп
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;21-25 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 21-25 апреля
В&nbsp;Ватикане Трамп и&nbsp;Зеленский встретились впервые после ссоры и&nbsp;переговорили В Ватикане Трамп и Зеленский встретились впервые после ссоры и переговорили
Отечественные мастера сшили жилетки для первых лиц Кыргызстана Отечественные мастера сшили жилетки для первых лиц Кыргызстана
Бизнес
АНО &laquo;Евразия&raquo; построит в&nbsp;Бишкеке большой парк в&nbsp;честь 10-летия ЕАЭС АНО «Евразия» построит в Бишкеке большой парк в честь 10-летия ЕАЭС
MEGA объявляет о&nbsp;проведении торгов (открытого аукциона) на&nbsp;реализацию имущества MEGA объявляет о проведении торгов (открытого аукциона) на реализацию имущества
O!Store продолжает радовать кыргызстанцев выгодными предложениями O!Store продолжает радовать кыргызстанцев выгодными предложениями
Посол Саудовской Аравии в&nbsp;КР посетил клинику доктора Назаралиева Посол Саудовской Аравии в КР посетил клинику доктора Назаралиева
30 апреля, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
29 апреля, вторник
23:40
В 2027 году юбилейный iPhone получит масштабный редизайн и высокую цену
22:45
Узбекистан спецрейсом привезет своих граждан, находящихся в США незаконно
22:26
Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда
22:00
Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
21:47
В Бишкеке открылась лаборатория по охране культурного наследия