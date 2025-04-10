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Власть

Минюст предлагает вносить поправки в кодексы не более одного раза в год

Министерство юстиции намерено ввести мораторий на внесение частых поправок в кодексы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, это обоснованная мера.

«Мы видим, что госорганы часто охватывает «законодательный зуд» и в кодексы постоянно вносятся какие-то изменения. Вот, например, недавно на заседании Жогорку Кенеша кабмин внес сразу четыре поправки в Кодекс о правонарушениях, касающиеся наложения штрафов.

Согласно одной из них, мэрия Бишкека предлагает, чтобы органы местного самоуправления накладывали штрафы на тех, кто не заплатил за парковку в паркоматах. То есть если какое-то физическое лицо попадется на том, что не оплатило за парковку авто в паркоматах, то ему еще и придется платить штраф в 1 тысячу сомов. А если машина зарегистрирована на юридическое лицо, то размер штрафа увеличится до 5 тысяч сомов», — добавил Дастан Бекешев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325539/
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