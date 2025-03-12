По $450 тысяч 40 айыл окмоту. Жогорку Кенеш одобрил получение кредита от МАР

Жогорку Кенеш одобрил в третьем чтении получение кредита и гранта от Международной Ассоциации развития в размере $27 миллионов. $2 миллиона из этих средств МАР предоставит в качестве гранта.

Кредит в $25 миллионов будет предоставлен на 50 лет с 10-летним льготным периодом. Ставка по кредиту — 0 процентов.

Из этих денег кабмин намерен раздать 40 айыл окмоту по $450 тысяч на реализацию различных проектов.

Участниками проектов, согласно данным в справке-обосновании к законопроекту, могут быть айыл окмоту, активисты местных сообществ, местные жители, бизнес-партнеры цепочки добавленной стоимости.

Кабмин уже определил айыл окмоту, которые получат гранты, но пока не известно, какие проекты в них будут реализовываться.