23:38
USD 79.72
EUR 86.40
RUB 1.05
Власть

Одобрено соглашение о получении помощи от Международной ассоциации развития

Ратифицировано соглашение о финансировании между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития (Экстренный проект по COVID-19). Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Отмечается, что президент Сооронбай Жээнбеков сегодня подписал соответствующий закон. Документ принят Жогорку Кенешем 15 апреля 2020 года.

Всемирный банк, выступающий в качестве одного из партнеров по развитию по оказанию финансовой поддержки реализации Экстренного проекта по COVID-19, предоставляет льготное финансирование в $12,15 миллиона. Половина из этой суммы грант, половина — кредит на 38 лет с шестилетним льготным периодом и процентной ставкой в 0,75 процента годовых.

«Реализация соглашения позволит усилить потенциал системы общественного здравоохранения и системы оказания медицинской помощи в условиях пандемии COVID-19 с особым фокусом на обеспечение безопасности медицинского персонала и дополнительного их финансового стимулирования, а также на повышение качества оказываемой медицинской помощи пациентам с COVID-19», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/150755/
просмотров: 237
Версия для печати
Материалы по теме
В Жогорку Кенеше пугают 12-балльным землетрясением
Популярные новости
В&nbsp;КР&nbsp;отменили выплаты врачам, находящимся на&nbsp;карантине. Приказ Минздрава В КР отменили выплаты врачам, находящимся на карантине. Приказ Минздрава
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;13-17 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 13-17 апреля
Возмутительная безответственность. Депутат о&nbsp;ситуации с&nbsp;врачами ЦСМ &#8470;&nbsp;17 Возмутительная безответственность. Депутат о ситуации с врачами ЦСМ № 17
Депутат Зарылбек Рысалиев скрыл в&nbsp;декларации свое детективное агентство Депутат Зарылбек Рысалиев скрыл в декларации свое детективное агентство
Бизнес
Анвар Абдраев: В&nbsp;кризисные ситуации финансовая безопасность страны превыше всего Анвар Абдраев: В кризисные ситуации финансовая безопасность страны превыше всего
Мобильный оператор&nbsp;О! обнулил трафик на&nbsp;мировые образовательные онлайн-платформы Мобильный оператор О! обнулил трафик на мировые образовательные онлайн-платформы
Нужно&nbsp;ли принимать витамин&nbsp;D, особенно во&nbsp;время карантина? Отвечает эксперт Нужно ли принимать витамин D, особенно во время карантина? Отвечает эксперт
Прокачай свои знания по&nbsp;английскому языку вместе с&nbsp;MegaCom Прокачай свои знания по английскому языку вместе с MegaCom
21 апреля, вторник
23:32
Visa представила новую программу для онлайн-платежей Visa представила новую программу для онлайн-платежей
22:36
Девушку, поскандалившую с патрулем, отпустили под домашний арест
22:33
В Бишкеке установили еще 77 бетонных блоков. Список улиц
22:27
Одобрено соглашение о получении помощи от Международной ассоциации развития
22:01
Средства на строительство дороги Бишкек — Кара-Балта в Кыргызстане есть