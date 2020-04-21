Одобрено соглашение о получении помощи от Международной ассоциации развития

Ратифицировано соглашение о финансировании между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития (Экстренный проект по COVID-19). Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Отмечается, что президент Сооронбай Жээнбеков сегодня подписал соответствующий закон. Документ принят Жогорку Кенешем 15 апреля 2020 года.

Всемирный банк, выступающий в качестве одного из партнеров по развитию по оказанию финансовой поддержки реализации Экстренного проекта по COVID-19, предоставляет льготное финансирование в $12,15 миллиона. Половина из этой суммы грант, половина — кредит на 38 лет с шестилетним льготным периодом и процентной ставкой в 0,75 процента годовых.

«Реализация соглашения позволит усилить потенциал системы общественного здравоохранения и системы оказания медицинской помощи в условиях пандемии COVID-19 с особым фокусом на обеспечение безопасности медицинского персонала и дополнительного их финансового стимулирования, а также на повышение качества оказываемой медицинской помощи пациентам с COVID-19», — говорится в сообщении.