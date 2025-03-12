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Власть

Резать скот на продажу только в бойнях. Подробности от Минсельхоза КР

На заседании Жогорку Кенеша депутат Балбак Тулобаев поинтересовался у министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева о скотобойнях.

Нардепу стало интересно, как быть тем, кто живет в отдаленных районах, где нет бойни.

«Жителям отдаленных районов, где нет скотобоен, Минсельхоз даст временное разрешение на забой скота вне убойных цехов. Постепенно их планируется построить во всех районах. До этого забой будет проходить по специальному разрешению. Те, кто живет в районах, где есть бойни, обязаны забивать скот только там», — ответил Бакыт Торобаев.

Напомним, Минсельхоз предлагает поправки в законы, которыми хочет обязать фермеров резать скот на продажу исключительно в бойнях.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322516/
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