Кыргызстан предложил создать коридоры для граждан ЕАЭС в аэропортах России

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в России Кубанычбек Боконтаев провел встречу с председателем комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым.

По данным МИД КР, стороны отметили важность сохранения высокой динамики кыргызско-российских межпарламентских отношений, обсудили вопросы укрепления и развития двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по предстоящим совместным мероприятиям по линии парламентов двух стран.

Особое внимание собеседники уделили актуальным вопросам пребывания граждан Кыргызской Республики в Российской Федерации в контексте новых законодательных инициатив в миграционной сфере.

Кубанычбек Боконтаев акцентировал необходимость сохранения и обеспечения в принимаемых нормативных правовых актах всех преференциальных условий, предусмотренных для трудящихся из стран ЕАЭС. Это будет способствовать достижению целей интеграционного объединения.

В частности, глава дипмиссии предложил открыть в аэропортах и миграционных центрах и отделениях в Москве и по всей России отдельные проходы (коридоры) и окна обслуживания для граждан стран ЕАЭС.

Стороны договорились поддерживать постоянные контакты для дальнейшего наращивания союзнических отношений и стратегического партнерства между двумя странами.