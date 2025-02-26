Посол Кыргызстана в США встретился с руководством Caspian Policy Center

Накануне, 25 февраля, состоялась встреча посла Кыргызской Республики в США Айбека Молдогазиева с руководством американского аналитического центра Caspian Policy Center. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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В ходе встречи состоялись обсуждение и обмен мнениями по вопросам политики новой администрации Соединенных Штатов и перспективы сотрудничества США с регионом, в частности с Кыргызстаном.

Айбек Молдогазиев представил подробную информацию о проводимой политике в КР и принимаемых мерах по улучшению экономики и уровня благосостояния населения.

В заключение беседы собеседники подтвердили обоюдный настрой на продолжение конструктивного диалога по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Caspian Policy Center (CPC) — это независимый некоммерческий исследовательский аналитический центр, созданный в 2016 году и базирующийся в Вашингтоне.

Аналитические центры в США являются ключевыми органами в вопросах внешней политики, включая продвижение инициатив, формирование докладов и прогнозирование.

Известно, что с 2021-го CPC сотрудничает с государственными структурами и предприятиями Казахстана.