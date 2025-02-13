Пожар в НИИХСиТО. Адылбек Касымалиев побывал на месте трагедии

Председатель кабмина Адылбек Касымалиев посетил Научно-исследовательский институт хирургии сердца и трансплантации органов, пострадавший от пожара.

Он проинформирован о масштабах разрушений, нанесенных зданию и оборудованию института. Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев доложил о состоянии здоровья всех пострадавших, проводимом лечении и необходимых ресурсах для их реабилитации. Первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Алмаз Мамбетов представил отчет о ликвидации пожара, в том числе о количестве задействованной техники и спасении людей.

Глава кабмина выразил глубокую благодарность врачам института, которые, несмотря на отравление угарным газом, проявили героизм и спасали жизни пациентов.

Адылбек Касымалиев подчеркнул необходимость обеспечения пострадавших всем необходимым для скорейшего выздоровления и полного восстановления и заявил, что подобные происшествия не должны быть допущены впредь.

Какие поручения дал чиновникам премьер-министр:

межведомственной комиссии в срочном порядке, в течение недели, представить заключение о причинах пожара, осуществить окончательную оценку ущерба и разработать детальный план восстановления института;

Министерству здравоохранения обеспечить пострадавших в полном объеме необходимым лечением, реабилитацией и психологической поддержкой, а также предоставить комиссии всю необходимую информацию;

Министерству финансов оперативно рассмотреть вопрос о выделении необходимых финансовых средств для восстановления института и оказания помощи пострадавшим на основании заключения межведомственной комиссии;

Министерству чрезвычайных ситуаций усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в медицинских учреждениях и провести внеплановые проверки, а также представить предложения по усилению мер пожарной безопасности;

Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства в течение семи дней представить заключение о техническом состоянии здания и возможности его восстановления.

«Произошедшая трагедия обнажила проблемы в обеспечении пожарной безопасности в социальных учреждениях. Мы должны сделать все возможное, чтобы подобное никогда больше не повторилось», — сказал Адылбек Касымалиев и подчеркнул недопустимость повторения подобных трагедий.

Напомним, 11 февраля примерно в 21.00 в больнице произошел пожар. На месте работали спасатели, сотрудники МЧС, руководство и сотрудники УПСМ, которые оцепили территорию, и медики СМП столицы. Огонь потушили в 23.15. В результате пожара погибли два ребенка, 260 человек эвакуировали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР. Назначены все необходимые экспертизы.