СИЗО-1 из Бишкека перенесут в Иссык-Атинский район

СИЗО-1 на улице Горького в Бишкеке перенесут в Иссык-Атинский район. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель председателя Службы исполнения наказаний Кемель Садыков.

По его словам, следственный изолятор будет перенесен в этом году, перед СИН поставили такую задачу.

«В Иссык-Атинском районе для СИЗО выделен земельный участок, уже началась подготовка к строительству. Также за пределы города перенесут СИЗО в Караколе и Оше. В Караколе также уже идет подготовка к возведению, а в южной столице еще не определен земельный участок», — подытожил чиновник.