22:00
USD 87.45
EUR 90.05
RUB 0.85
Власть

Россия и Иран заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Церемония состоялась по итогам переговоров в Кремле. Об этом пишет ТАСС.

По версии издания, документ «охватывает все сферы, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии».

Пезешкиан заявил о подписании «большого договора, который охватывает все сферы деятельности двух стран, в том числе сферу культуры, экономики, гуманитарных отношений». О сотрудничестве в сфере обороны он не упоминал.

Путин во время пресс-конференции также не говорил, что в договоре упоминается тема военного союзничества. По словам политика, для России одним из важнейших направлений сотрудничества с Ираном будет торгово-экономическое.

О том, что договор о всеобъемлющем партнерстве Москвы и Тегерана не подразумевает создание военного альянса между государствами, ранее заявлял в интервью агентству IRNA глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Соглашение заключено как минимум на 20 лет, пишет DW со ссылкой на данные иранских СМИ о содержании документа.

Часть содержания документа, включающего 47 статей, остается закрытой. По некоторым данным, договор при этом не предусматривает положения о взаимной обороне стран при нападении, как это обозначено в соглашениях РФ с КНДР и Беларусью. В случае соглашения с Ираном стороны при нападении обязуются лишь не оказывать помощь атакующим силам, пишут СМИ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317138/
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
Россия и Иран подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Кочевая жизнь пришлась по нраву — фотограф из Петербурга о жизни в Кыргызстане
Иранда былтыр өлүм жазасына тартылган аялдардын саны өскөн
В России мигрантам предлагают зарплаты до 200 тысяч рублей: новые правила
Узбекская авиакомпания объявила о сокращении количества рейсов в Россию
В России с 1 февраля увеличится материнский капитал на первого ребенка
Названы суммы переводов, которые российские банки расценивают как подозрительные
Кыргызстан увеличил объемы импорта природного газа из России — Нацстатком
В Оренбургской области РФ в ДТП погибли четверо граждан Кыргызстана
МИД КР разъяснил временные меры для мигрантов по указу президента РФ
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке построят правительственный городок. Кого выбрали генподрядчиком В Бишкеке построят правительственный городок. Кого выбрали генподрядчиком
С&nbsp;22&nbsp;января Кыргызстан вводит упрощенные правила оформления виз для иностранцев С 22 января Кыргызстан вводит упрощенные правила оформления виз для иностранцев
В&nbsp;Беларуси банкротится компания, связанная с&nbsp;семьей Бакиева В Беларуси банкротится компания, связанная с семьей Бакиева
С&nbsp;мая население будет платить за&nbsp;электроэнергию на&nbsp;26&nbsp;тыйынов больше&nbsp;&mdash; Минэнерго С мая население будет платить за электроэнергию на 26 тыйынов больше — Минэнерго
Бизнес
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
&laquo;Элдик Банк&raquo; объявляет акцию по&nbsp;снижению процентных ставок по&nbsp;кредитам «Элдик Банк» объявляет акцию по снижению процентных ставок по кредитам
Тариф &laquo;Семейный&raquo; от&nbsp;MEGA: забота о&nbsp;безопасности детей и&nbsp;удобство для всей семьи Тариф «Семейный» от MEGA: забота о безопасности детей и удобство для всей семьи
Современные подземные переход и&nbsp;парковку построят в&nbsp;центре Бишкека Современные подземные переход и парковку построят в центре Бишкека
17 января, пятница
21:53
Кыргызско-Венгерский фонд докапитализируют на $34 миллиона Кыргызско-Венгерский фонд докапитализируют на $34 милли...
21:37
Россия и Иран заключили соглашение о стратегическом партнерстве
21:24
Boeing в прошлом году поставил в два раза меньше самолетов, чем Airbus
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 января: в Бишкеке без осадков
20:50
Закон о бюджете на 2025 год: прогноз профицита — 24,3 миллиарда сомов