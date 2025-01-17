Россия и Иран заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Церемония состоялась по итогам переговоров в Кремле. Об этом пишет ТАСС.

По версии издания, документ «охватывает все сферы, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии».

Пезешкиан заявил о подписании «большого договора, который охватывает все сферы деятельности двух стран, в том числе сферу культуры, экономики, гуманитарных отношений». О сотрудничестве в сфере обороны он не упоминал.

Путин во время пресс-конференции также не говорил, что в договоре упоминается тема военного союзничества. По словам политика, для России одним из важнейших направлений сотрудничества с Ираном будет торгово-экономическое.

О том, что договор о всеобъемлющем партнерстве Москвы и Тегерана не подразумевает создание военного альянса между государствами, ранее заявлял в интервью агентству IRNA глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Соглашение заключено как минимум на 20 лет, пишет DW со ссылкой на данные иранских СМИ о содержании документа.

Часть содержания документа, включающего 47 статей, остается закрытой. По некоторым данным, договор при этом не предусматривает положения о взаимной обороне стран при нападении, как это обозначено в соглашениях РФ с КНДР и Беларусью. В случае соглашения с Ираном стороны при нападении обязуются лишь не оказывать помощь атакующим силам, пишут СМИ.