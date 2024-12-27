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Власть

Истязание пациентов в Джайылском психстационаре. Милиция возобновила проверку

Милиция возобновила проверку по бесчеловечному обращению в женском психстационаре Джайылского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра по предупреждению пыток.

По ее данным, НЦПП обжаловал постановление следователя ОВД района по уголовному делу Джайылского женского психоневрологического социального-стационарного учреждения.

25 октября сотрудники Национального центра посетили указанное стационарное учреждение, и сообщили о факте жестокого обращения. Материалы (включающие фотографии и видеозаписи) посещения переданы в прокуратуру. В свою очередь, надзорный орган направил материалы Джайылскому РОВД для дачи юридической оценки.

Национального центра по предупреждению пыток.
Фото Национального центра по предупреждению пыток.

12 ноября милиция возбудила уголовное дело по статье 138 «Истязание» УК КР, а 4 декабря расследование было прекращено за отсутствием состава преступления.

Не согласившись с решением милиции, Национальный центр обжаловал постановление следователя ОВД Джайылского района в Чуйскую областную прокуратуру и 19 декабря постановление следователя о прекращении уголовного дела отменено и материалы уголовного дела вновь направили в ОВД для проведения дополнительных следственных мероприятий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315592/
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