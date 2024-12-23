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Власть

Не проверяют и не штрафуют. Депутат считает, что фармкомпании купили чиновников

На заседании парламентского комитета по социальной политике депутат Медер Алиев выразил недовольство тем, что чиновники не проверяют фармкомпании.

Он спросил, сколько аптек оштрафовали за год за продажу сильнодействующих препаратов подросткам без рецепта.

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий наложил штрафы на продавцов Ошского рынка на 175,5 тысячи сомов. Частные аптеки не проверяли из-за запрета со стороны Минэкономики.

Медер Алиев отметил, что около 10 СМИ провели исследование. Подростки заходили в аптечные пункты со скрытой камерой и просили продать им сильнодействующие препараты, и им их продавали.

«Почему блогеры и журналисты могут это делать, а Минздрав не может? Только с разрешения прокуратуры могут осуществлять проверку бизнеса. Я знаю этот закон. Но вам ничего не мешает проводить рейды. Штрафуйте нечистые на руку аптеки. Здесь есть коррупция. Крупные фарммагнаты давно купили чиновников. Говорите тут о законе, вы можете обмануть других, но не меня. Я юрист», — сказал Медер Алиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315059/
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