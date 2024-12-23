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Власть

Абдыкадыр Орозбеков удостоен звания «Кыргыз Республикасынын Баатыры»

Президент Садыр Жапаров подписал указы, согласно которым ряд кыргызстанцев отмечены государственными наградами.

Согласно документу, высшей степенью отличия — «Кыргыз Республикасынын Баатыры» (Герой Кыргызской Республики) посмертно награжден Абдыкадыр Орозбеков.

Абдыкадыр Орозбеков (1889–1937) — первый глава Киргизской АССР, один из основателей кыргызской государственности.

Родился в селе Охна (ныне Кадамджайский район). Самоучка, владел кыргызским, русским, таджикским и узбекским языками. В 1918 году вступил в Коммунистическую партию, активно участвовал в рабочем движении и гражданской войне.

Возглавлял процесс создания Киргизской ССР, развивал промышленность, сельское хозяйство и образование. Участвовал в возвращении территорий Кызыл-Кия, Караван и Уч-Коргон в состав Кыргызстана.

В 1937 году репрессирован, реабилитирован в 1956 году. В его честь названа улица в Бишкеке, установлены бюст и памятник.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315042/
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