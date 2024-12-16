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Власть

Учредить орден «Исхак Раззаков» предлагают депутаты Жогорку Кенеша

Учредить орден «Исхак Раззаков» предлагают депутаты Жогорку Кенеша Миргул Темирбаева и Шаирбек Ташиев. Поправки в Закон «О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях Кыргызской Республики» вынесены на общественное обсуждение.

из архива
Фото из архива. Исхак Раззаков — советский государственный и партийный деятель, первый секретарь ЦК Компартии Киргизии (1950-1961)

Как поясняют авторы документа, цель инициативы — «воздать должное выдающемуся государственному деятелю Исхаку Раззакову, увековечить его имя, наградить честно и искренне служащих в государственном управлении КР государственных и муниципальных служащих, а также граждан, внесших большой вклад в развитие промышленности страны».

«Жизнь и деятельность Исхака Раззакова являются примером верного служения Отечеству. Сейчас его портрет висит в кабинете каждого руководителя государственного органа. Слова выдающегося государственного деятеля: «Если ты будешь чист, если я буду чист, то и общество будет чистым» и по сегодняшний день не утратили свою актуальность», — отмечается в справке-обосновании.

Инициаторы также добавили, что в настоящее время руководство республики ведет беспощадную борьбу с коррупцией и устранением ее причин. В результате антикоррупционных мероприятий миллиарды возвращаются в государственную казну.

«Ежегодно президент вручает государственные награды и почетные звания представителям различных отраслей, вносящим вклад в развитие страны. Однако вознаграждения честно и добросовестно служащих государственных и муниципальных органов, не причастных к коррупционным преступлениям, не предусмотрено. В связи с этим предлагается учредить орден «Исхак Раззаков» в целях поддержки и поощрения честно трудящихся на государственной и муниципальной службе и граждан, реализующих крупные промышленные проекты», — пояснили депутаты.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314271/
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