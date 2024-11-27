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Власть

Путин призвал не допустить дестабилизации ситуации в СНГ и соседних регионах

В Москве состоялось ХХ совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ. В нем приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, в котором отметил, что встречи в таком формате позволяют вырабатывать решения, направленные на защиту стран Содружества от внутренних и внешних угроз, выстраивать новые формы и механизмы сотрудничества спецслужб.

«Необходимо не допустить дестабилизации ситуации как в СНГ, так и в соседних регионах, а для этого, как и прежде, выявлять любые негативные тенденции и потенциальные угрозы коллективной безопасности, прогнозировать их развитие, обмениваться информацией и опытом работы», — отмечено в тексте.

Главы спецслужб государств СНГ подвели итоги сотрудничества в формате Содружества, состоялось обсуждение актуальных вопросов и перспектив взаимодействия по обеспечению безопасности в условиях предпринимаемых Западом попыток дестабилизировать обстановку на пространстве СНГ.

Глава МИД России Сергей Лавров в своем выступлении подчеркнул, что из-за настойчивых попыток коллективного Запада во главе с США сохранить остатки былого доминирования ситуация в мире остается крайне напряженной.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312340/
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