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Власть

Экскурсии в «Ынтымак Ордо» возобновили, но изменен порядок их проведения

Экскурсии в новое здание администрации президента — «Ынтымак Ордо» продолжатся, но изменен порядок их проведения.

Уточняется, что внесены изменения в порядок проведения экскурсий в административном здании «Ынтымак Ордо» для граждан.

Они теперь будут проводиться каждую субботу. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться через электронную форму на сайте https://yntymak-ordo.gov.kg/ с указанием гражданства и номера паспорта. Заполнение всех указанных разделов обязательно.

Желающие увидеть новый «Белый дом» изнутри должны будут соблюдать общие нормы поведения в общественных местах и опрятность в одежде.

Напомним, гражданам, уже посетившим административное здание, повторный вход запрещен. В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации или во время проведения государственных мероприятий проведение экскурсий будет временно приостановлено.

Во время экскурсии запрещается:

  • проносить в здание спиртные напитки, еду, разные напитки, мороженое и другие.
  • проносить в здание оружие, режущие и колющие предметы, баллоны с газом, ядовитые, взрывчатые и опасные вещества, а также большие сумки, рюкзаки, чемоданы и другие подобные предметы.
  • использовать ролики, велосипеды, скейтборды и другие подобные средства.
  • нарушать общие правила поведения, правила безопасности, а также требования экскурсовода.
  • без сопровождения ответственного сотрудника заходить в служебные помещения и другие зоны.
  • самостоятельно выключать или включать приборы, оборудование, освещающие и другие технические системы внутри здания.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311940/
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