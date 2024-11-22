Экскурсии в «Ынтымак Ордо» возобновили, но изменен порядок их проведения

Экскурсии в новое здание администрации президента — «Ынтымак Ордо» продолжатся, но изменен порядок их проведения.

Уточняется, что внесены изменения в порядок проведения экскурсий в административном здании «Ынтымак Ордо» для граждан.

Они теперь будут проводиться каждую субботу. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться через электронную форму на сайте https://yntymak-ordo.gov.kg/ с указанием гражданства и номера паспорта. Заполнение всех указанных разделов обязательно.

Желающие увидеть новый «Белый дом» изнутри должны будут соблюдать общие нормы поведения в общественных местах и опрятность в одежде.

Напомним, гражданам, уже посетившим административное здание, повторный вход запрещен. В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации или во время проведения государственных мероприятий проведение экскурсий будет временно приостановлено.

Во время экскурсии запрещается: