Экскурсии в «Ынтымак Ордо» возобновили, но изменен порядок их проведения

Экскурсии в новое здание администрации президента — «Ынтымак Ордо» продолжатся, но изменен порядок их проведения.
Уточняется, что внесены изменения в порядок проведения экскурсий в административном здании «Ынтымак Ордо» для граждан.
Они теперь будут проводиться каждую субботу. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться через электронную форму на сайте https://yntymak-ordo.gov.kg/ с указанием гражданства и номера паспорта. Заполнение всех указанных разделов обязательно.
Желающие увидеть новый «Белый дом» изнутри должны будут соблюдать общие нормы поведения в общественных местах и опрятность в одежде.
Напомним, гражданам, уже посетившим административное здание, повторный вход запрещен. В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации или во время проведения государственных мероприятий проведение экскурсий будет временно приостановлено.
Во время экскурсии запрещается:
- проносить в здание спиртные напитки, еду, разные напитки, мороженое и другие.
- проносить в здание оружие, режущие и колющие предметы, баллоны с газом, ядовитые, взрывчатые и опасные вещества, а также большие сумки, рюкзаки, чемоданы и другие подобные предметы.
- использовать ролики, велосипеды, скейтборды и другие подобные средства.
- нарушать общие правила поведения, правила безопасности, а также требования экскурсовода.
- без сопровождения ответственного сотрудника заходить в служебные помещения и другие зоны.
- самостоятельно выключать или включать приборы, оборудование, освещающие и другие технические системы внутри здания.