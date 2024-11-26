ДТП возле «Ынтымак-Ордо». Два человека госпитализированы

Двое 39-летних мужчин госпитализированы в результате ДТП на Чингиза Айтматова. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Управления патрульной службы милиции Бишкека.

ДТП произошло сегодня, 26 ноября, примерно в 6.00 на правительственной трассе у нового «Белого дома» «Ынтымак-Ордо». 39-летний Т.К. на автомобиле Toyota RunX ехал по проспекту Айтматова в северном направлении и перед новым «Белым домом», поворачивая налево, столкнулся с автомобилем Hyundai Santa Fe, за рулем которого был 39-летний Ж.Р. Внедорожник ехал по проспекту Айтматова в южном направлении.

После столкновения внедорожник съехал с трассы и врезался в дерево. В УПСМ добавили, что оба водителя с различными травмами госпитализированы. Авто водворены на штрафстоянку, собранные материалы переданы в следственную службу.