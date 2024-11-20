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Власть

Камчыбек Ташиев заявил о задержании посла, который обвиняется в коррупции

Сегодня, 20 ноября, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на пресс-конференции сообщил, что один из послов Кыргызстана обвиняется в коррупции.

По его словам, дипломат, подозреваемый в получении взятки, ранее был его однопартийцем.

«Посол взял взятку в размере $250 тысяч. Я собираюсь его арестовать. Он был в одной партии со мной, но я никого щадить не собираюсь. Если кто-то из моих близких, будь то сын, брат или другой родственник, окажется виновным, всех буду сажать», — заявил Камчыбек Ташиев.

Он также подчеркнул, что после принятия нового закона всех обвиняемых в коррупции будут приговаривать к тюремному заключению.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311749/
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