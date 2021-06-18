Строительные работы на дороге Бишкек — Кара-Балта выполнены на 72 процента. Об этом сообщили в Министерстве транспорта.

Отмечается, что сейчас в селе Сокулук ведутся земляные работы по подготовке основания трассы. В селе Полтавка Жайылского района укладывают верхний слой асфальта. На участке Киркомстром были завершены работы по укладке дренажной трубы, ведутся также земляные работы по подготовке основания для укладки шестиполосного асфальтобетонного покрытия. Строительными работами и содержанием участка автодороги Бишкек — Кара-Балта занимается подрядная компания Сhina Railway № 5.