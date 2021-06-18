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Экономика
Сюжет: Дорога Бишкек — Кара-Балта

Дорога Бишкек — Кара-Балта. Работы завершены на 72 процента

Строительные работы на дороге Бишкек — Кара-Балта выполнены на 72 процента. Об этом сообщили в Министерстве транспорта.

Отмечается, что сейчас в селе Сокулук ведутся земляные работы по подготовке основания трассы. В селе Полтавка Жайылского района укладывают верхний слой асфальта. На участке Киркомстром были завершены работы по укладке дренажной трубы, ведутся также земляные работы по подготовке основания для укладки шестиполосного асфальтобетонного покрытия. Строительными работами и содержанием участка автодороги Бишкек — Кара-Балта занимается подрядная компания Сhina Railway № 5.

«Проект позволит улучшить национальную и региональную связность путем реконструкции и реабилитации примерно 52,1 километра важнейшего участка дороги Бишкек — Кара-Балта. В нем предусмотрены меры по обеспечению безопасности дорожного движения, такие как дорожные знаки, разметка, уличное освещение, парковки, автобусные остановки, парапеты и тротуары. Основная цель проекта — сократить транспортно-эксплуатационные затраты и время проезда для внутреннего и регионального транспортного потока. Это облегчит национальную и региональную торговлю, а также улучшит доступ сельских населенных пунктов к рынкам, медицинским и образовательным учреждениям», — проинформировали в Минтрансе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/198051/
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