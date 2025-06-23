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Власть

Кто вы такие, чтобы штрафовать? Нардеп о намерении Минтруда наказывать мигрантов

На заседании парламентского комитета по социальной политике депутат Айгуль Айдарова раскритиковала Минтруда за предложение штрафовать мигрантов за оставление детей без опекунов.

«Кто вы такие, чтобы штрафовать? Собрались налагать штрафы, не обеспечив при этом работой. Это что такое? Штрафуйте еще за то, что глаза шире открыли или заговорили громче», — возмутилась она.

Напомним, на прошлой неделе Министерство труда, социального обеспечения и миграции вынесло на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики.

Согласно поправкам, родители будут обязаны извещать уполномоченный орган по защите детей о назначении их ребенку опекуна или попечителя на период, когда по уважительным причинам они не смогут исполнять свои родительские обязанности, с указанием конкретного лица. Иначе будет грозить штраф в 12 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333770/
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