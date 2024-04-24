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Власть

Конфликт с министром не имеет отношения к уходу нардепа Жусупбека Коргонбай уулу

На своей странице в Facebook руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков написал, что некоторые средства массовой информации придают политический окрас сдаче мандата депутатом Жогорку Кенеша Жусупбеком Коргонбай уулу.

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«Пишут — причиной его ухода из парламента стало то, что глава государства заступился за министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева после их конфликта с Жусупбеком Коргонбай уулу», — говорится в посте.

Дайырбек Орунбеков утверждает, что конфликт с министром не имеет отношения к сдаче мандата нардепом.

«Конфликты между членами кабинета министров и депутатами были и до этого, и будут после. Это нормальное явление. Поэтому не нужно связывать добровольную сдачу мандата парламентарием с вышеуказанными причинами», — написал он.

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